Veneto apre gli stadi a mille tifosi. Lega Serie A: "Da Spadafora no al dialogo" (Di sabato 19 settembre 2020) Mentre il ministero dello Sport ancora temporeggia e, dopo aver aperto alcuni eventi sportivi (a partire dagli Internazionali d'Italia di tennis) a un limitato numero di spettatori, ancora non si esprime ufficialmente sugli stadi di calcio, le regioni provvedono autonomamente a normare la partecipazione agli eventi sportivi e così dopo Stefano Boccini, che lo ha fatto in Emilia-Romagna, ora anche Luca Zaia ha firmato un'ordinanza con la quale consente ai veneti di accedere agli stadi di calcio nel limitato numero di mille persone, mentre nei palasport al chiuso ne possono entrare 700 al massimo. Ovviamente dovrà essere rispettato il distanziamento sociale e si dovrà indossare la mascherina anche all'aperto quando ci si sposta da e verso il proprio posto ed è assolutamente vietato stare in ...

