Varese | fugge a controllo e scaglia bici contro auto polizia | arrestato

Ultime Notizie dalla rete : Varese fugge

IL GIORNO

In particolare, nel corso dell’ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio di Varese, la volante ha incrociato, in via Magenta, un uomo sospetto in sella a una bicicletta. I poliziott ...Varese, 19 settembre 2020 - Un ragazzo di 20 anni di origini nigeriane è stato arrestato dalla polizia nella notte a Varese. Per lui l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di ...Milano, 19 set. (askanews) - Un cittadino di origine nigeriana di 20 anni è stato arrestato dalla polizia nella notte a Varese con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di so ...