Vanessa Incontrada cambia look: addio ai capelli chiari (FOTO) (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo il red carpet Vanessa Incontrada spiazza tutti fans : un drastico cambio look. Dopo il red carpet Vanessa Incontrada spiazza tutti fans : un drastico cambio look. Attrice show girl, conduttrice ed ex modella , nella vita privata una mamma presente e severa. La conduttrice tv brasiliana riesce davvero a mettere d’accordo tutti i gusti. È una donna solare ed istintiva, il successo ai suoi programmi è quasi sempre garantito. Nelle scorse settimane ha presenziato alla settantasettesima edizione del cinema di Venezia, in uno stringente abito rosso. Le sue sinuosissime forme hanno catturato come sempre l’attenzione dei seguaci aizzando commenti d’ogni tipo. Una bellezza disarmante eppure non mancano le critiche La Incontrada ha da sempre ... Leggi su controcopertina (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo il red carpetspiazza tutti fans : un drastico cambio. Dopo il red carpetspiazza tutti fans : un drastico cambio. Attrice show girl, conduttrice ed ex modella , nella vita privata una mamma presente e severa. La conduttrice tv brasiliana riesce davvero a mettere d’accordo tutti i gusti. È una donna solare ed istintiva, il successo ai suoi programmi è quasi sempre garantito. Nelle scorse settimane ha presenziato alla settantasettesima edizione del cinema di Venezia, in uno stringente abito rosso. Le sue sinuosissime forme hanno catturato come sempre l’attenzione dei seguaci aizzando commenti d’ogni tipo. Una bellezza disarmante eppure non mancano le critiche Laha da sempre ...

minovr69 : #isolitiignoti la concorrente un cicinin Vanessa Incontrada. - joe_catanza : RT @turons89: Sono andata per caso sotto una foto di Vanessa Incontrada del red carpet, ho letto certi commenti assurdi, tipo vaccona, non… - zazoomblog : Vanessa Incontrada nuovo look Cambiamento drastico per l’attrice spagnola - #Vanessa #Incontrada #nuovo - Mario02598975 : @_imnyx @mignoloeprof Vero, io impazzisco per il fisico alla Vanessa Incontrada ad esempio piuttosto che quelle secche secche - SMSNEWSOFFICIAL : Sono iniziate a Rende (Cs) le riprese di “Ostaggi”, primo lungometraggio diretto da Eleonora Ivone con… -