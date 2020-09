Vaccino Coronavirus, Speranza: «Prime dosi entro fine anno» (Di sabato 19 settembre 2020) Vaccino Coronavirus. “Come Unione Europea stiamo chiudendo un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca, che coinvolge nella produzione anche l’Italia, è uno dei sei ed è in fase più avanzata. Il contratto prevede, se la sperimentazione andrà bene, che le Prime dosi possano arrivare a fine anno”. A ribadirlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza a QN. “La sicurezza del Vaccino per noi è un elemento essenziale. Ma presto arriveranno anche cure innovative. A Siena ad esempio il professor Rappuoli e la sua squadra stanno facendo un lavoro prezioso sugli anticorpi monoclonali”, ha aggiunto il ministro. ... Leggi su urbanpost (Di sabato 19 settembre 2020). “Come Unione Europea stiamo chiudendo un pacchetto 6+1, quello di AstraZeneca, che coinvolge nella produzione anche l’Italia, è uno dei sei ed è in fase più avanzata. Il contratto prevede, se la sperimentazione andrà bene, che lepossano arrivare a”. A ribadirlo è il ministro della Salute, Robertoa QN. “La sicurezza delper noi è un elemento essenziale. Ma presto arriveranche cure innovative. A Siena ad esempio il professor Rappuoli e la sua squadra stfacendo un lavoro prezioso sugli anticorpi monoclonali”, ha aggiunto il ministro. ...

