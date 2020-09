Agenzia_Ansa : #Usa, divieto per #WeChat e #TikTok a partire da domenica. 'La #Cina usa app per minacciare sicurezza nazionale'… - Agenzia_Ansa : Gli #Usa vietano #TikTok e #WeChat e la #Cina li accusa di 'bullismo'. #social #ANSA #Trump #app - repubblica : RT @rep_tecno: Usa, TikTok: divieto download slitta al 27 settembre. Trump 'benedice' accordo con Oracle e Walmart: 'Fantastico' [aggiornam… - rep_tecno : Usa, TikTok: divieto download slitta al 27 settembre. Trump 'benedice' accordo con Oracle e Walmart: 'Fantastico' [… - iviaggidispeedy : Cina si oppone a blocco di WeChat, TikTok negli Usa -

Washington rinvia il divieto di scaricare le applicazioni al 27 settembre. Intanto Il presidente Usa, Donald Trump, ha approvato l'accordo, per l'acquisto delle attività negli Usa di TikTok da parte d ...E' durata giusto ventiquatt'ore la minaccia, da parte della Casa Bianca, di estromettere TikTok dal mercato digitale americano: nella giornata di sabato 19 settembre il Presidente degli Stati Uniti Do ...Si sblocca - come era nelle previsioni - il braccio di ferro tra Donald Trump e TikTok, la app cinese che il presidente aveva intenzione di bloccare negli Usa per questioni di sicurezza nazionale. La ...