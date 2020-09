Usa | sparatoria durante una festa a Rochester | almeno 2 morti e 16 feriti

(Di sabato 19 settembre 2020)due persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in unaavvenuta a, nello stato di New York, nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, le due vittime sarebbero una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 22. Lasembra sia avvenutaunanel giardino di un’abitazione privata in un quartiere residenziale. Al momento non sono stati fatti arresti. Leggi anche: Nuove accuse di molestie sessuali a Donald Trump: le rivelazioni della ex modella Amy Dorris

