(Di sabato 19 settembre 2020) Folledurante unnegli Usa.due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite. La tragedia è avvenuta a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Secondo le prime informazioni fornite dai media americani, un uomo armato ha aperto il fuoco durante una festa in giardino con più di 100 persone. Poco dopo la mezzanotte di venerdì (le 6 ora italiana). Al momento non ci sono arresti. Usa,a Rochester: dueLesono due giovani, una ragazza e un ragazzo, tra i 18 e i 22 anni. Ma le generalità non sono state rese note. Il capo della polizia, Mark Simmons, ha detto che gli agenti arrivati sul posto si sono trovati davanti a una “scena ...

Agenzia_Ansa : #Sparatoria durante una festa a #Rochester #NewYork 2 morti e 14 feriti #Usa #States #StatiUniti #ANSA - Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria in California, 2 vice sceriffi in fin di vita. Trump ritwitta il video: 'Animali da colpire' #ANSA - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Sparatoria durante una festa a #Rochester #NewYork 2 morti e 14 feriti #Usa #States #StatiUniti #ANSA - fuk1furiosa : RT @SecolodItalia1: Usa, sparatoria a un party illegale. Due vittime, almeno 14 feriti. “Sembrava il Vietnam” (video) - SecolodItalia1 : Usa, sparatoria a un party illegale. Due vittime, almeno 14 feriti. “Sembrava il Vietnam” (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria

Rochester, 19 set. (askanews) – Due persone, un uomo e una donna sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria a una festa in un giardino a Rochester, nello Stato americano di New York.Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Sono almeno due le persone morte e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Rochester. Secondo le prime testimonianze, un uomo armato ha aperto ...(LaPresse) Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, a Rochester, nello stato di New York. Almeno 16le persone colpite secondo le prime informazioni, due quelle rimaste uccise. Il confronto è avvenuta po ...