Usa | Rochester | sparatoria durante un party illegale Morti due ragazzi | almeno 16 feriti

(Di sabato 19 settembre 2020) Here's a short clip of the press conference today inNew York about the mass shooting. Here's the full video - https://t.co/g0xEhw90lm pic.twitter.com/CYzpLPI2oC - Geoffery Rogers, @...

Noovyis : (Usa, sparatoria a Rochester nello stato di New York: almeno due morti, 16 le persone colpite) Playhitmusic - - Affaritaliani : Usa, spari a Rochester (New York), 2 morti e 14 feriti - Profilo3Marco : RT @Adnkronos: Sparatoria di massa a #Rochester, almeno 2 morti - TelevideoRai101 : Usa, sparatoria a Rochester: vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Rochester

Roma, 15 set. (askanews) - La sindaca della cittadina statunitense di Rochester, nello stato di New York, ha licenziato il capo della polizia e sospeso due funzionari per la morte di un afroamericano ...La polizia ha sparato ad un innocente ragazzo autistico in casa sua. Lo hanno ferito quasi a morte: ricoverato in condizioni gravi. Si chiama Linden Cameron il ragazzo autistico dello Utah ferito grav ...Kodak è la prima azienda a portare la fotografia sul mercato di massa. Negli anni '70 copriva il 90% del mercato americano delle pellicole e l'85% delle fotocamere. Nel 2012 la crisi l'ha spinta in am ...