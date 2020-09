Usa: pacco con sostanza tossica spedito a Trump (Di sabato 19 settembre 2020) NEW YORK, 19 SET - Un pacco indirizzato alla Casa Bianca e contente ricina, sostanza letale per l'uomo, è stato intercettato dalle forze dell'ordine. Il pacco aveva come destinatario Donald Trump. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 settembre 2020) NEW YORK, 19 SET - Unindirizzato alla Casa Bianca e contente ricina,letale per l'uomo, è stato intercettato dalle forze dell'ordine. Ilaveva come destinatario Donald. Lo ...

