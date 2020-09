Usa | addio al giudice Ruth Ginsburg Trump | ' Un titano della legge'

(Di sabato 19 settembre 2020) IlCorte SupremaBaderè morta a 87 anni, in seguito a complicazioni per un tumore al pancreas. Nominata da Bill Clinton, era alla Corte Suprema dal 1993 ed è stata per ...

Icona liberal e delle donne, aveva 87 anni.. Nominata da Bill Clinton è scomparsa dopo 27 anni di servizio all'Alta Corte. Ora è battaglia per la successione Il giudice della Corte Suprema Ruth Bader ...L'America dà l'addio a Ruth Bader Ginsburg ed è unanime il coro di chi la ammirava e di chi la ritiene una sorta di personaggio storico per la storia USA Gli Stati Uniti d'America si sono risvegliati ...