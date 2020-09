‘Uomini e Donne’, non si placa la polemica per la reazione di Beatrice ed Eleonora Valli alla gravidanza della sorella Ludovica: gli ultimi sviluppi (Di sabato 19 settembre 2020) Pochi giorni fa Ludovica Valli ha annunciato di essere incinta. L’influencer è in attesa del suo primo figlio e la notizia ha riempito di entusiasmo lei e il compagno Gianmaria Di Gregorio. Tanti i messaggi di auguri che la coppia ha ricevuto nelle ultime ore. A suscitare lo stupore da parte di fan, però, sono state le reazioni di Beatrice ed Eleonora Valli, sorelle di Ludovica. Entrambe hanno commentato il video dell’annuncio con dei cuoricini rossi ma, evidentemente, al popolo di Instagram questo non è bastato. In tanti sul web si sono chiesti come mai nessuna delle due abbia dedicato un pensiero all’ex tronista, magari con una dedica sui rispettivi profili social dato che tutte e tre sono molto attive su Instagram. Anche se sotto gli ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 settembre 2020) Pochi giorni faha annunciato di essere incinta. L’influencer è in attesa del suo primo figlio e la notizia ha riempito di entusiasmo lei e il compagno Gianmaria Di Gregorio. Tanti i messaggi di auguri che la coppia ha ricevuto nelle ultime ore. A suscitare lo stupore da parte di fan, però, sono state le reazioni died, sorelle di. Entrambe hanno commentato il video dell’annuncio con dei cuoricini rossi ma, evidentemente, al popolo di Instagram questo non è bastato. In tanti sul web si sono chiesti come mai nessuna delle due abbia dedicato un pensiero all’ex tronista, magari con una dedica sui rispettivi profili social dato che tutte e tre sono molto attive su Instagram. Anche se sotto gli ...

