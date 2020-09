“Una morte annunciata”. Il dramma di Willy si poteva evitare? Fratelli Bianchi, quanti fascicoli aperti “congelati” (Di sabato 19 settembre 2020) Peggiora sempre di più la posizione di Marco e Gabriele Bianchi, oltre a quella degli altri due arrestati - Pincarelli e Belleggia - con l'accusa di aver brutalmente assassinato Willy Monteiro Duarte, un 21enne di Colleferro. I tre nuclei familiari percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto, per questo la Guardia di finanza ha richiesto la restituzione di circa 27mila euro dei 33mila percepiti indebitamente nel 2019. I quattro hanno falsificato i modelli Isee per ottenere il sussidio grillino, ma gli accertamenti fiscali non sono finiti qui: dove trovano i soldi per vivere da ricchi due nullafacenti, un fruttivendolo e un maestro di Mma? Se lo chiedono gli inquirenti e anche Il Giornale, che tra l'altro dà conto di tutte le inchieste aperte e mai chiuse sul traffico di droga, sulle risse e sui pestaggi dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Peggiora sempre di più la posizione di Marco e Gabriele, oltre a quella degli altri due arrestati - Pincarelli e Belleggia - con l'accusa di aver brutalmente assassinatoMonteiro Duarte, un 21enne di Colleferro. I tre nuclei familiari percepivano il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto, per questo la Guardia di finanza ha richiesto la restituzione di circa 27mila euro dei 33mila percepiti indebitamente nel 2019. I quattro hanno falsificato i modelli Isee per ottenere il sussidio grillino, ma gli accertamenti fiscali non sono finiti qui: dove trovano i soldi per vivere da ricchi due nullafacenti, un fruttivendolo e un maestro di Mma? Se lo chiedono gli inquirenti e anche Il Giornale, che tra l'altro dà conto di tutte le inchieste aperte e mai chiuse sul traffico di droga, sulle risse e sui pestaggi dei ...

