Una festa nello stato di New York si chiude con una sparatoria: 2 morti, 14 feriti (Di sabato 19 settembre 2020) Una festa in un’abitazione a Rochester, una zona residenziale nello stato di New York, si è conclusa con una sparatoria che ha fatto due vittime, un 18enne e una ragazza. Lo ha riferito la polizia locale che ha fornito alla stampa dettagli sull’accaduto. Ci sono stati anche 14 feriti. Al momento non sono stati fatti arresti. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Unain un’abitazione a Rochester, una zona residenzialedi New, si è conclusa con unache ha fatto due vittime, un 18enne e una ragazza. Lo ha riferito la polizia locale che ha fornito alla stampa dettagli sull’accaduto. Ci sono stati anche 14. Al momento non sono stati fatti arresti.

