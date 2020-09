Un uomo e una birra La solitudine da anti-Covid raccontata in un foto

Leggi su winemag

(Di domenica 20 settembre 2020) “Unsolo al comando, la sua maglia è biancoceleste: il suo nome è Fausto Coppi”. No, stavolta non è Mario Ferretti che ci racconta l’incredibile tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d’Italia del 1949. Stavolta l’solo è un anziano, il pensionato John Joe, avventore di un pub di Galway in Irlanda. Volevo solo mostrare unche si gode il piacere semplice di un pasto e un drink – ha spiegato Fergus McGinn, proprietario del locale ed autore di uno scatto che, suo malgrado è diventato virale. L’immagine infatti “Mostra l’importanza del ruolo dei pub locali per i membri più isolati della comunità. Se gli togliessimo anche questo, la vita sociale di una generazione, potrebbe essere pesssimo per la loro salute ...