Un terremoto | flirt con De Martino | la Marcuzzi rompe il silenzio in tv Che bombe dalla Toffanin

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 settembre 2020) Tra gli ospiti di Silviaa Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 19 settembre, anche Alessia, la collega Mediaset al centro di vorticose voci di gossip nel corso dell'estate, quelle relative al presuntocon Stefano Deche avrebbe segnato la rottura di quest'ultimo con Belen Rodriguez. E, per la prima volta in tv, laha scelto dire ilsu quelle voci, sempre smentite e negate con forza anche nello studio della. Una testimonianza appassionata, quella di Alessia a Verissimo, dove spiega anche il dolore che le hanno procurato quelle malignità. Tutto falso, insomma. E su questo lacontinua a non transigere.