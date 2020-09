Un giorno in Pretura, su Rai 3 nove nuovi casi per Roberta Petrelluzzi (Di sabato 19 settembre 2020) Riparte il racconto di Un giorno in Pretura: questa sera, sabato 19 settembre, dopo la mezzanotte su Rai 3 tornano le storie scelte e introdotte da Roberta Petrelluzzi tra i vari casi di cronaca più o meno noti che hanno animato le aule delle Procure italiane. nove nuovi casi che si spera siano all'altezza del debutto dello scorso anno, quando sui teleschermi arrivò il processo Lollobrigida - Rigau: una vera e propria chicca che però non è possibile recuperare su RaiPlay. Un giorno in Pretura, ecco perché Gina Lollobrigida è scomparsa da RaiPlay pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2020 09:30. Leggi su blogo (Di sabato 19 settembre 2020) Riparte il racconto di Unin: questa sera, sabato 19 settembre, dopo la mezzanotte su Rai 3 tornano le storie scelte e introdotte datra i varidi cronaca più o meno noti che hanno animato le aule delle Procure italiane.che si spera siano all'altezza del debutto dello scorso anno, quando sui teleschermi arrivò il processo Lollobrigida - Rigau: una vera e propria chicca che però non è possibile recuperare su RaiPlay. Unin, ecco perché Gina Lollobrigida è scomparsa da RaiPlay pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2020 09:30.

toysblogit : Un giorno in Pretura, su Rai 3 nove nuovi casi per Roberta Petrelluzzi - ShakeBaluba : @LegaSalvini Dal Pranzo è Servito a Un Giorno in Pretura il passo è breve - maritosenzacena : stasera accoppiata partita daa Roma più a seguì un giorno in pretura - SMSNEWSOFFICIAL : Un giorno in Pretura torna con nove puntate su Rai3 - sindfrei_ : @ildelfinogiulio @Cr1st14nM3s14n0 Ho ancora i flash da un giorno in pretura, lasciami ai miei deliri senza limitarli per piacere -

Ultime Notizie dalla rete : giorno Pretura Un giorno in Pretura torna con nove puntate su Rai3 RAI - Radiotelevisione Italiana