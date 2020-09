Un Giorno in Pretura: Roberta Petrelluzzi riparte in seconda serata dall’omicidio di Maria Bonaria Contu (Di sabato 19 settembre 2020) Roberta Petrelluzzi Il sabato notte di Rai3 torna a tingersi di noir. Al via questa sera – alle 00.20 – la nuova stagione di Un Giorno in Pretura, la storica trasmissione dedicata ai casi più noti e discussi della cronaca nera e giudiziaria del nostro paese. Alle redini c’è sempre lei, Roberta Petrelluzzi, conduttrice, ideatrice e colonna portante del programma, che guiderà il racconto nei meandri delle vicende più oscure e misteriose degli ultimi anni. La ricostruzione dei casi avverrà come sempre a partire dagli accesi dibattimenti nelle aule di tribunale, a cui i telespettatori potranno ‘accedere’ per seguire testimonianze, dibattimenti e immagini esclusive. Nove puntate per seguire altrettante storie, che ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 settembre 2020)Il sabato notte di Rai3 torna a tingersi di noir. Al via questa sera – alle 00.20 – la nuova stagione di Unin, la storica trasmissione dedicata ai casi più noti e discussi della cronaca nera e giudiziaria del nostro paese. Alle redini c’è sempre lei,, conduttrice, ideatrice e colonna portante del programma, che guiderà il racconto nei meandri delle vicende più oscure e misteriose degli ultimi anni. La ricostruzione dei casi avverrà come sempre a partire dagli accesi dibattimenti nelle aule di tribunale, a cui i telespettatori potranno ‘accedere’ per seguire testimonianze, dibattimenti e immagini esclusive. Nove puntate per seguire altrettante storie, che ...

idiblue2 : @valeh89 stasera c’è anche un giorno in pretura ?? - Mattiabuonocore : Rai3 stasera propone in prima serata Chiamami col tuo nome. A seguire Un giorno in pretura con la storia di Maria,… - TesTroubles : RAGA STASERA RITORNA UN GIORNO IN PRETURA VI VOGLIO CARICHI - LevDeschain : RT @Raiofficialnews: “Una serie di processi straordinari che, come sempre, ci aiuteranno a capire questo nostro Paese”. Torna @ginpretura c… - ilgiovanemassi : RT @Raiofficialnews: “Una serie di processi straordinari che, come sempre, ci aiuteranno a capire questo nostro Paese”. Torna @ginpretura c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno Pretura Un giorno in Pretura torna con nove puntate su Rai3 RAI - Radiotelevisione Italiana Un giorno in pretura torna dal 19 settembre, primo caso il processo a Ignazio Frailis

Il programma torna con un ciclo di nove puntate, tutte dedicate a processi accaduti che vengono raccontati senza filtri. Ma le fasi processuali sono intervallare solo dalle considerazioni della stessa ...

Tagliacozzo, quasi ultimati i lavori di adeguamento funzionale della Scuola Materna “M. Montessori”

Tagliacozzo– Il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, qualche giorno fa, aveva comunicato l’avvio dei lavori di adeguamento funzionale della Scuola Materna “M. Montessori” presso l’edificio de ...

Luglio 1897, sui giornali si discute della brutta tinteggiatura di alcune case

16 - da 'Libertà': Pel tinteggiamento delle case. I proprietari che hanno tanti fastidi appena si tratti di far modificare minimamente le facciate delle loro case, hanno poi libera la mano quando si t ...

Il programma torna con un ciclo di nove puntate, tutte dedicate a processi accaduti che vengono raccontati senza filtri. Ma le fasi processuali sono intervallare solo dalle considerazioni della stessa ...Tagliacozzo– Il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, qualche giorno fa, aveva comunicato l’avvio dei lavori di adeguamento funzionale della Scuola Materna “M. Montessori” presso l’edificio de ...16 - da 'Libertà': Pel tinteggiamento delle case. I proprietari che hanno tanti fastidi appena si tratti di far modificare minimamente le facciate delle loro case, hanno poi libera la mano quando si t ...