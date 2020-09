Tumori, per il Covid visite rinviate mancano 1,4 milioni di screening (Di sabato 19 settembre 2020) Francesca Angeli In tutto saltati 410mila interventi: allarme chirurgie Effetto Covid sulla prevenzione e sugli interventi. La pandemia ha assorbito tutte le energie della sanità pubblica con gravi conseguenze per le altre patologie. Nei primi 5 mesi del 2020 in Italia sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening per i Tumori in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. E un mancato esame può voler dire un grave ritardo nella diagnosi che nel caso di un tumore incede pesantemente sull'aspettativa di vita. Meno controlli, più vittime. Vediamo le cifre: 2.099 diagnosi in meno di tumore della mammella; 611 per il colon-retto, 1.670 lesioni della cervice uterina. Neoplasie che non sono scomparse ma saranno individuate in fase più avanzata, con conseguenti minori ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Francesca Angeli In tutto saltati 410mila interventi: allarme chirurgie Effettosulla prevenzione e sugli interventi. La pandemia ha assorbito tutte le energie della sanità pubblica con gravi conseguenze per le altre patologie. Nei primi 5 mesi del 2020 in Italia sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami diper iin meno rispetto allo stesso periodo del 2019. E un mancato esame può voler dire un grave ritardo nella diagnosi che nel caso di un tumore incede pesantemente sull'aspettativa di vita. Meno controlli, più vittime. Vediamo le cifre: 2.099 diagnosi in meno di tumore della mammella; 611 per il colon-retto, 1.670 lesioni della cervice uterina. Neoplasie che non sono scomparse ma saranno individuate in fase più avanzata, con conseguenti minori ...

