Tullio Solenghi | moglie | trio | figli | età

(Di sabato 19 settembre 2020) Imitatore, attore, conduttore ma soprattutto componente dello storicocon Massimo Lopez e Anna Marchesini,è nato a Genova il 21 marzo 1948. A 17 anni frequentando il Teatro Stabile conosce Lopez, ma per fondare il gruppo occorre aspettare il 1982.Al Festival di Sanremo ilpartecipa nel 1986, nel 1987 e nel 1989, ma l'apice del successo lo raggiungono con I Promessi Sposi, parodia dello sceneggiato televisivo trasmesso in 5 puntate su Rai1 nel 1990. Quattro anni dopo tuttavia i tre decidono di andare ognuno per la propria strada, ricomponendosi nel 2008 con Non esiste più la mezza stagione., età 19 settembre 2020 08:01.

