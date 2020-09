Treviso, cercasi 100 giudici 'golosi' per la Tiramisù World Cup (Di sabato 19 settembre 2020) Il sogno di ogni buongustaio diventa realtà, a Treviso, con la Tiramisù World Cup. Qui 100 fortunati formeranno la giuria popolare che il 30 e 31 ottobre - tra duecento semifinalisti - sceglierà i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 settembre 2020) Il sogno di ogni buongustaio diventa realtà, a, con laCup. Qui 100 fortunati formeranno la giuria popolare che il 30 e 31 ottobre - tra duecento semifinalisti - sceglierà i ...

Il sogno di ogni buongustaio diventa realtà, a Treviso, con la Tiramisù World Cup. Qui 100 fortunati formeranno la giuria popolare che il 30 e 31 ottobre - tra duecento semifinalisti - sceglierà i tir ...

A sei anni dimenticato nel bus dopo la scuola: rompe il vetro e va in cerca dei genitori

Il piccolo si era addormentato a bordo di un mezzo pubblico, tra le province di Venezia e Treviso. E' riuscito a uscire e subito è stato riportato a casa Ha solo 6 anni ma è riuscito a risolvere una s ...

Golosi di tutto il mondo, unitevi. Sono aperte le candidature per diventare uno dei 100 giudici che assaggeranno 200 tiramisù nelle due giornate della “Tiramisù World Cup” 2020 (30-31 ottobre), in Pia ...

Il sogno di ogni buongustaio diventa realtà, a Treviso, con la Tiramisù World Cup. Qui 100 fortunati formeranno la giuria popolare che il 30 e 31 ottobre - tra duecento semifinalisti - sceglierà i tir ...