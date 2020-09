Tre traverse e tante emozioni | ma Hellas – Roma termina senza gol

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 settembre 2020) Ritmi intensi e partita frizzante quella vista al Bentegodi di Verona.hanno giocato a viso aperto colpendo diversi legni e divorandosi occasioni incredibili da gol. In panchina per 90 minuti Edin Dzeko, ormai vicinissimo alla Juventus.LA PARTITAcaption id="attachment 1024199" align="alignnone" width="300" Verona -(Getty images)/captionSquadre lunghe e ritmi alti nel primo tempo traVerona e. A far notizia è l'asdi Dzeko dai titolari, ma il bosniaco sembra orami vicinissimo alla Juventus. Sul prato del Bentegodi inizia molto bene lacon Pedro che dopo 3 minuti mette paura all'con un guizzo in area di rigore poi contenuto dalla difesa scaligera. Si accende subito anche Spinazzola che è stato ...