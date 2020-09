“Tra storia e ricordi”, il Forum dei Giovani di Apice alla scoperta del borgo abbandonato (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiApice (Bn) – Le ragazze e i ragazzi del Forum dei Giovani di Apice, organizzano per domenica 27 settembre un evento nel borgo abbandonato di Apice Vecchia, accompagnando i visitatori alla scoperta di quel luogo fermo dal 23 novembre 1980. Di seguito il comunicato di presentazione: “Il borgo antico di Apice è situato sopra una gobba a 250 metri sul livello del mare e viene lambito dal fiume Calore, dista pochi km dal capoluogo di provincia, Benevento. Viene denominata la città fantasma, la Pompei del ‘900, cosi come Pompei un evento naturale ha fermato il tempo ad Apice. Le lancette dell’orologio si sono fermate al 23 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Le ragazze e i ragazzi deldeidi, organizzano per domenica 27 settembre un evento neldiVecchia, accompagnando i visitatoridi quel luogo fermo dal 23 novembre 1980. Di seguito il comunicato di presentazione: “Ilantico diè situato sopra una gobba a 250 metri sul livello del mare e viene lambito dal fiume Calore, dista pochi km dal capoluogo di provincia, Benevento. Viene denominata la città fantasma, la Pompei del ‘900, cosi come Pompei un evento naturale ha fermato il tempo ad. Le lancette dell’orologio si sono fermate al 23 ...

