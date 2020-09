Tour2020 | Pogacar vince la crono e strappa la maglia gialla a Roglic

(Di sabato 19 settembre 2020) LA PLANCHE DES BELLES FILLES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadejsi è aggiudicato la ventesima tappa del Tour de France 2020, lametro individuale da Lure a La Planche des Belles Filles di 36,2 chilometri, e con un vero e proprio miracolo sportivo è riuscito are ladalle spalle del connazionale Primoz, ipotecando a sorpresa la Grande Boucle numero 107. Il giovane sloveno della UAE-Emirates ha dominato la corsa contro il tempo con arrivo in salita e ha recuperato ampiamente i 57″ secondi che lo separavano daprima del via, chiudendo in 55'55″21. Vero e proprio crollo, invece, per l'ultimo vincitore della Vuelta a Espana, che deve rinunciare alla vittoria del Tour proprio sul più ...

antoniolagala : Impresa di Tadej #Pogacar al #TourdeFrance: vince la sua terza tappa e conquista il #tour2020 a 21 anni. - CecchiniA : Cosa ha fatto #Pogacar .. #UAE #tour2020 - Rob_Capp : #Pogacar si gioca tutte le maglie: Bianca, a Pois e #Gialla - #raitour, @RaiSport - #tour2020 ?? - azzurridigloria : ????? TOUR DE FRANCE, 17A TAPPA ????? Miguel Angel #Lopez doma il durissimo Col de la Loze, coi suoi 2.304m e penden… -

Per il danese è il secondo successo in questa Grande Boucle CHAMPAGNOLE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Soren Kragh Andersen ha vinto la 19esima tappa del Tour de France 2020, la Bourg en Bresse-Champagnole d ...Nella foto: Tadej Pogacar of UEA Emirates and Primoz Roglic of Team Jumbo - Visma during the Tour de France 2020, cycling race stage 16, La Tour-Du-Pin - Villard-de-Lans (164 km) on September 15, 2020 ...POITIERS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Caleb Ewan ha vinto in volata l’undicesima tappa del Tour de France 2020. Una frazione, quella da Chatelaillon-Plage a Poitiers, estremamente pianeggiante per gran par ...