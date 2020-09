Tour de France tappa 21 Favoriti | percorso e orari tv

(Di sabato 19 settembre 2020) Parigi, 19 settembre 2020 " Si chiude come da tradizione sui Campi Elisi di Parigi l'edizione 2020 delde. Domenica 20 settembre grande chiusura della Grand Boucle con ladi 122 ...

TADEJ POGACAR: UN FENOMENO! VINCE LA CRONO, A UN PASSO DAL TOUR, MAGLIA BIANCA E A POIS! #TDF2020 20ª tappa – Enorme, incredibile impresa di Pogacar che conquista la tappa e la maglia gialla. Il dramma di Roglic: sprofonda nella cronoscalata della verità e perde la maglia gialla. L'impresa di Pogacar! Lo sloveno domina la cronometro di Planche des Belles Filles conquistando in un solo colpo la tappa, la maglia gialla, la maglia bianca e la maglia a pois.

Surreale, impossibile, imprevedibile ma vero: dopo averlo dominato per 3.450 chilometri, sospinto da una squadra che sembrava invincibile, la sua Jumbo-Visma, lo sloveno Primoz Roglic ha perso il Tour ...Parigi, 19 settembre 2020 – Si chiude come da tradizione sui Campi Elisi di Parigi l’edizione 2020 del Tour de France. Domenica 20 settembre grande chiusura della Grand Boucle con la tappa di 122 chil ...Il duello tra sloveni è vinto a sorpresa dal campioncino della UAE Team Emirates, che si presenterà in giallo domani a Parigi. Ottima cronometro di Caruso, che entra nella top 10 ...