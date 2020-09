Tour de France 2020 | Pogacar nella storia Per Roglic è dramma sportivo | le pagelle della ventesima tappa

(Di sabato 19 settembre 2020) Ildesi chiude con il botto, la cronometro decisivacon arrivo in vetta a La Planche des Belles Filles regala un epilogo inatteso quanto storico. Tadej, a due giorni dal 22esimo compleanno, ribalta tutto con una prova sensazionale. Primozcede la maglia gialla sul terreno teoricamente a lui più congeniale, è comunque trionfo sloveno ma a parti invertite rispetto al previsto. Le sorprese non finiscono qui, perchè Richie Porte si prende il podio a svantaggio di un Miguel Angel Lopez che nonostante gli ultimi chilometri di salita palesa tutti i suoi limiti a cronometro. Il colombiano precipita fino al sesto posto finale alle spalle di Mikel Landa ed Enric Mas. Splendido Damiano ...

Eurosport_IT : TADEJ #POGACAR: UN FENOMENO!!!!!!! ?????? VINCE LA CRONO, A UN PASSO DAL TOUR, MAGLIA BIANCA E A POIS!!! Segui il li… - RaiSport : #TDF2020 20ª tappa ? Enorme, incredibile impresa di #Pogacar che conquista la tappa e la maglia gialla. Il… - LiaCapizzi : Emozionante. Il dramma di Roglic: sprofonda nella cronoscalata della verità e perde la maglia gialla. L' impresa di… - RaiSport : #TourDeFrance 2020 ??? I migliori scatti della 20ª tappa Scopri di più ?? - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France Il ciclista della Uae Em… -

LA PLANCHE DES BELLES FILLES – Tadej Pogacar si prende il Tour de France a una tappa dall’arrivo a Parigi: con il tempo di 55’55?21, lo sloveno vince la penultima frazione a cronometro ed e’ la nuova ...Il 23 luglio 1989 è una data cerchiata di rosso nella storia del ciclismo. Quel giorno il Tour chiudeva i battenti: nella crono Versailles-Parigi Greg Lemond ribaltò tutto, fregando per 8 invisibili s ...Un’impresa non al livello di quella compiuta da Tadej Pogacar, ma in ogni caso spettacolare. Una super cronometro finale per Richie Porte che recupera più di un minuto ai danni di Miguel Angel Lopez e ...