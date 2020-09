Tour de France 2020 | ordine di arrivo e classifica ventesima tappa | Pogacar doppio trionfo

(Di sabato 19 settembre 2020) L’didelladelde, il penultimo appuntamento che prevede la cronometro individuale da Lure a La Planche des Belles Filles conin salita. A vincere al traguardo è Tadej, che si prende anche la maglia gialla con un’impresa sportiva senza pari. Era l’ultima possibilità per stravolgere ladi questa Grande Boucle numero 107 e lo sloveno della Jumbo-Visma compie un vero e proprio miracolo e strappa la maglia gialla al connazionale Primoz Roglic recuperando nettamente tutto lo svantaggio di 57″. LAGENERALE AGGIORNATA L’didella ...

Eurosport_IT : TADEJ #POGACAR: UN FENOMENO!!!!!!! ?????? VINCE LA CRONO, A UN PASSO DAL TOUR, MAGLIA BIANCA E A POIS!!! Segui il li… - RaiSport : #TDF2020 20ª tappa ? Enorme, incredibile impresa di #Pogacar che conquista la tappa e la maglia gialla. Il… - SkySport : Pogacar rimonta Roglic nella cronoscalata e vince il Tour de France - GianlucaGhno : Altro che Toro! Ho appena visto #Pogacar! Mamma mia che fenomeno, primo Tour de France a 21 anni. Pazzesco. ?? #TDF2020 #FiorentinaTorino - albertomarti : RT @Eurosport_IT: TADEJ #POGACAR: UN FENOMENO!!!!!!! ?????? VINCE LA CRONO, A UN PASSO DAL TOUR, MAGLIA BIANCA E A POIS!!! Segui il live: ht… -

Clamoroso epilogo al Tour de France. Pogacar distrugge il connazionale Roglic nell'ultima cronometro, sfilandogli così la maglia gialla proprio nella gara prima della tappa finale ai Campi Elisi, prev ...Il Tour de France di Marc Hirschi è stato all'attacco. E proprio per questo il 22enne di Ittigen, vincitore in solitaria della 12a tappa e protagonista di diverse lunghissime fughe durante le tre sett ...DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: TUTTI I BIG IN STRADA! Con Primoz Roglic sono terminate le partenze: siamo ormai davvero nella fase decisiva della cronometro Lure-La Planche des Belles Filles, la ventesi ...