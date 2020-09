Tottenham | ufficiale anche il ritorno di Bale

Leggi su alfredopedulla

Doppio colpo in casa. Dopo l'annuncio di pochi minuti fa di Sergio Reguilón, gli Spurs hanno annunciatola firma di Gareth, al grandein Premier League, anch'egli dopo l'esperienza con il Real Madrid. Mourinho ora può sorridere, il gallese vestirà la maglia numero 9. We are delighted to announce the return of @Gareth11 to the Club on a season-long loan from Real Madrid!#IsBack #COYS pic.twitter.com/6w8P1CLx61 —Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020