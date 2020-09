Toscana, allerta meteo: temporali forti dal pomeriggio di domenica 20 settembre (Di sabato 19 settembre 2020) Dalle 13 alla mezzanotte di domani sono previsti forti temporali, raffiche di vento e possibili grandinate. I fenomeni interesseranno la fascia costiera, dalla Versilia al grossetano, e la zona più interna del Valdarno inferiore e Valdelsa -Valdera Leggi su firenzepost (Di sabato 19 settembre 2020) Dalle 13 alla mezzanotte di domani sono previsti, raffiche di vento e possibili grandinate. I fenomeni interesseranno la fascia costiera, dalla Versilia al grossetano, e la zona più interna del Valdarno inferiore e Valdelsa -Valdera

FirenzePost : Toscana, allerta meteo: temporali forti dal pomeriggio di domenica 20 settembre - gaiaitaliacom : Allerta meteo in Toscana: temporali forti e rovesci su costa e Valdarno - firenzenewsgaia : Allerta meteo in Toscana: temporali forti e rovesci su costa e Valdarno - gaiaitaliacomlo : Allerta meteo in Toscana: temporali forti e rovesci su costa e Valdarno - tony_puri : RT @flash_meteo: #allertameteoTOS: domani, domenica, ALLERTA GIALLA per partire dalle ore 13:00 per TEMPORALI FORTI, più probabili sulle zo… -