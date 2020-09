Torrecuso | misura cautelare per una 56enne | violazione dei segreti d’ufficio il reato contestato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio (BN), questa mattina, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa diinterdittiva, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, a carico di unaresidente in(BN), funzionario giudiziario in servizio presso la Procura di Benevento. Lain questione, consistente nella sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di funzionario per la durata di un anno, è stata applicata in quanto la donna risulta gravemente indiziata dei reati, in concorso, di accesso abusivo ad un sistema telematico od ...