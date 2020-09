Torino, ecco i convocati per la sfida di questa sera. Fuori Rodriguez (Di sabato 19 settembre 2020) Il Torino ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di questa sera alle 18:00 dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina: dentro i nuovi Vojvoda, Murru e Linetty. Assente il terzino ex Milan Rodriguez. Torna anche il rientrante dal Genoa Iago Falque. convocati Sono 23 i giocatori scelti da mister Giampaolo per #FiorentinaTorino#SFT pic.twitter.com/JqvTdkJGHZ — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) September 19, 2020 Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Ilha diramato la lista deiin vista della partita dialle 18:00 dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina: dentro i nuovi Vojvoda, Murru e Linetty. Assente il terzino ex Milan. Torna anche il rientrante dal Genoa Iago Falque.Sono 23 i giocatori scelti da mister Giampaolo per #Fiorentina#SFT pic.twitter.com/JqvTdkJGHZ —Football Club (@FC 1906) September 19, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

mauroberruto : #IoVotoNO perchè, se vince il sì, in termini di rappresentatività ci rimetterebbe di più il #Sud del Paese. “Ma tu… - magicaGrmente22 : Notizie silenziose. Midollo osseo, si potrà donare da casa. Il progetto pilota a Torino e in Piemonte: ecco dove - violanews : Qui Torino, i convocati di Giampaolo. Ecco la scelta sui nuovi, da Murru a Linetty - - TuttoFanta : ?#TORINO: tra i convocati di Giampaolo ecco la decisione per #Verdi e #IagoFalque. Prima ufficiale per #Vojvoda,… - dolcehar : @svnshinelouiis ah ecco, te l’ho chiesto perché due giorni fa era esattamente nel mio paese in provincia di torino… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ecco Torino, ecco la rotonda sotterranea piu' grande d'Europa - Italia Agenzia ANSA Torino, la conferenza di Giampaolo: "Ecco le condizioni di Verdi, Iago e Belotti"

“Zaza e Belotti stanno bene, hanno lavorato bene. Quando avranno esaurito le energie li sostituiremo e metteremo altri due freschi a fare lo stesso lavoro. Questa è la mia idea”.

Calciomercato Juventus, ecco il piano per Mbappe | Sfida a Zidane

Kylian Mbappe si prepara al suo ultimo anno a Parigi. L’attaccante francese ha fatto sapere che non vorrà continuare la sua avventura al Paris Saint-Germain e onorare il suo contratto fino alla fine, ...

Corriere di Torino - Chiellini, l’ultima battaglia

La vita che verrà adesso, già domani sera all’Allianz Stadium, è sul suo tatami verde, fatto di stacchi e duelli aerei, ricorse e scivolate, nonostante gli anni, gli avversari e i compagni. Su Gazzett ...

“Zaza e Belotti stanno bene, hanno lavorato bene. Quando avranno esaurito le energie li sostituiremo e metteremo altri due freschi a fare lo stesso lavoro. Questa è la mia idea”.Kylian Mbappe si prepara al suo ultimo anno a Parigi. L’attaccante francese ha fatto sapere che non vorrà continuare la sua avventura al Paris Saint-Germain e onorare il suo contratto fino alla fine, ...La vita che verrà adesso, già domani sera all’Allianz Stadium, è sul suo tatami verde, fatto di stacchi e duelli aerei, ricorse e scivolate, nonostante gli anni, gli avversari e i compagni. Su Gazzett ...