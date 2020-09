Torino alle urne, ma più della metà dei presidenti dei seggi dà forfait: "Paga bassa e rischio Covid" (Di sabato 19 settembre 2020) Oltre 500 su 919 non hanno accettato l'incarico: il Comune precetta i dirigenti. Anche 1.400 scrutatori hanno rinunciato Leggi su repubblica (Di sabato 19 settembre 2020) Oltre 500 su 919 non hanno accettato l'incarico: il Comune precetta i dirigenti. Anche 1.400 scrutatori hanno rinunciato

