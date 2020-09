TikTok | Pechino | «Dagli Usa bullismo e intimidazioni» La contromossa della Cina | al via limitazioni a società estere

(Di sabato 19 settembre 2020) Meno di 24 ore dal bando degli Stati Uniti sue We Chat laha detto di essere pronta ad adottare contromisure dopo aver accusato gli Usa di. «Laesorta gli Stati Uniti ad abbandonare ile a cessare le sue azioni illecite», afferma il ministero del Commercio cinese. «Se gli Stati Uniti insisteranno su questa strada, laadotterà le misure necessarie a salvaguardare risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle società cinesi», ha proseguito il ministero. Queste misure riguardano un meccanismo che consentirà di limitare le attività delle società esterne, in particole di quelle che «minano la sovranità nazionalee i suoi ...

Donald Trump vieterà di scaricare le app cinesi WeChat e TikTok a partire dal 20 settembre. Lo riporta la Reuters sul suo sito citando alcune fonti. TikTok e WeChat, suggerisce Reuters, non sono ugual ...Trump ha detto ai giornalisti che ha parlato con i dirigenti di Oracle, Walmart e Microsoft sulle opzioni per il futuro di TikTok. La sua amministrazione ... ByteDance, con sede a Pechino. "Abbiamo ...Dal 20 settembre sarà impossibile scaricarle su smartphone: “Così i cinesi ci spiano”. Ma la mossa del presidente potrebbe danneggiare anche le aziende Usa, in primis Apple e Google Dopo molte minacce ...