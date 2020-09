TikTok e Wechat nel mirino di Trump, guerra contro le app cinesi (Di sabato 19 settembre 2020) TikTok e Wechat, due app cinesi, sono entrate nel mirino del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che continua la guerra commerciale con la Cina.Dopo aver interferito con le relazioni commerciali di Huawei con le aziende USA, ora tocca alle note app. La prima nota e utilizzata in tutto il mondo, la seconda maggiormente utilizzata nel mercato interno cinese, ma famosa anche al di fuori.Dunque, la lista nera USA non si limita a smartphone e infrastrutture per le reti 4G e 5G, ma si allarga anche alle applicazioni per dispositivi mobili di origine cinese.TikTok viola la politica sulla privacy degli utenti AndroidTikTok e Wechat messe al bando negli USA: cosa sta accadendoIl Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso un ... Leggi su pantareinews (Di sabato 19 settembre 2020), due app, sono entrate neldel presidente degli Stati Uniti Donaldche continua lacommerciale con la Cina.Dopo aver interferito con le relazioni commerciali di Huawei con le aziende USA, ora tocca alle note app. La prima nota e utilizzata in tutto il mondo, la seconda maggiormente utilizzata nel mercato interno cinese, ma famosa anche al di fuori.Dunque, la lista nera USA non si limita a smartphone e infrastrutture per le reti 4G e 5G, ma si allarga anche alle applicazioni per dispositivi mobili di origine cinese.viola la politica sulla privacy degli utenti Androidmesse al bando negli USA: cosa sta accadendoIl Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso un ...

