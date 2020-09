TikTok e We Chat, domani scatta il bando negli Usa, il governo cinese minaccia rappresaglie (Di sabato 19 settembre 2020) WeChatA poche ore dall’entrata in vigore del bando voluto da Trump negli Usa che scatta domani contro i due micro Social cinesi TikTok e WeChat il governo cinese alza la voce. E avverte che ci saranno conseguenze. Senza specificare quali, al momento. Il braccio di ferro a distanza fra Washington e Pechino sui due Social che stanno conquistando l’Occidente e che sono utilizzati da milioni di giovani cinesi si arricchisce di nuovi colpi di scena. La Cina scende al fianco delle due aziende. E condanna la decisione degli Stati Uniti di vietare da domani di scaricare sul territorio americano le app di TikTok e WeChat. La minaccia è quella di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) WeA poche ore dall’entrata in vigore delvoluto da TrumpUsa checontro i due micro Social cinesie Weilalza la voce. E avverte che ci saranno conseguenze. Senza specificare quali, al momento. Il braccio di ferro a distanza fra Washington e Pechino sui due Social che stanno conquistando l’Occidente e che sono utilizzati da milioni di giovani cinesi si arricchisce di nuovi colpi di scena. La Cina scende al fianco delle due aziende. E condanna la decisione degli Stati Uniti di vietare dadi scaricare sul territorio americano le app die We. Laè quella di ...

SecolodItalia1 : TikTok e We Chat, domani scatta il bando negli Usa, il governo cinese minaccia rappresaglie - AMIStaDeS_2017 : ???? | Arriva la notizia che #TikTok e We Chat non potranno essere scaricati dagli utenti statunitensi a partire dal… - valentinadigrav : RT @tempoweb: Trump blocca le app cinesi: 'Dobbiamo difenderci dal partito comunista che ruba i dati dei nostri cittadini' #TikTok #WeChat… - deltapapa_true : RT @Primaonline: Da domenica in America stop a TikTok e We Chat: la Cina usa app per minacciare la sicurezza nazionale - MaurizioFuochi : RT @tempoweb: Trump blocca le app cinesi: 'Dobbiamo difenderci dal partito comunista che ruba i dati dei nostri cittadini' #TikTok #WeChat… -