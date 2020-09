Terremoto, scosse nel Belice: tecnici sul posto per verifiche (Di sabato 19 settembre 2020) Le lievi scosse di Terremoto che da qualche giorno si registrano nella Valle del Belice hanno indotto il governo Musumeci ad effettuare verifiche in riferimento a 21 Comuni ricadenti tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo. Dopo un incontro con il capo della Protezione civile della Regione, Salvo Cocina, il governatore ha disposto l’invio di tecnici specializzati dell’amministrazione regionale per verificare lo stato di aggiornamento dei Piani comunali di Protezione civile, l’organizzazione del volontariato e le verifiche di agibilità degli edifici pubblici strategici. “Si tratta solo di una doverosa misura preventiva, che sarà peraltro estesa anche al resto del territorio dell’Isola, giudicato dagli ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Le lievidiche da qualche giorno si registrano nella Valle delhanno indotto il governo Musumeci ad effettuarein riferimento a 21 Comuni ricadenti tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo. Dopo un incontro con il capo della Protezione civile della Regione, Salvo Cocina, il governatore ha disl’invio dispecializzati dell’amministrazione regionale per verificare lo stato di aggiornamento dei Piani comunali di Protezione civile, l’organizzazione del volontariato e ledi agibilità degli edifici pubblici strategici. “Si tratta solo di una doverosa misura preventiva, che sarà peraltro estesa anche al resto del territorio dell’Isola, giudicato dagli ...

SkyTG24 : Scosse sismiche nel Belice, Musumeci invia i tecnici in 21 Comuni - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scosse sismiche nel Belice, Musumeci invia i tecnici in 21 Comuni - GazzettaDelSud : Scosse di #terremoto nel #Belice, #Musumeci invia i tecnici specializzati - klaudio_8 : RT @SkyTG24: Scosse sismiche nel Belice, Musumeci invia i tecnici in 21 Comuni - SkyTG24 : Scosse sismiche nel Belice, Musumeci invia i tecnici in 21 Comuni -