Tennis, Roma: Halep e Muguruza in semifinale. Svitolina eliminata (Di sabato 19 settembre 2020) La prima giocatrice ad accedere alle semifinali di questi Internazionali è la numero 2 del mondo Simona Halep, testa di serie numero uno del torneo. La romena, che aveva vinto il primo set 6-2, in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 settembre 2020) La prima giocatrice ad accedere alle semifinali di questi Internazionali è la numero 2 del mondo Simona, testa di serie numero uno del torneo. La romena, che aveva vinto il primo set 6-2, in ...

virginiaraggi : Bene apertura al pubblico del Foro Italico di Roma per semifinali e finali degli @InteBNLdItalia di tennis. Era inc… - SuperTennisTv : Non svegliateci! ?? Un Lorenzo #Musetti PAZZESCO approda agli ottavi del Masters 1000 di Roma! ?? #tennis #IBI20… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Roma: Lorenzo Musetti agli ottavi Eliminato il giapponese Nishikori in due set (6-3, 6-4)… - DanieleRaponi : #Vondrousova ???? qualificata alle semifinali #WTARoma battuta #Svitolina ???? 63 60 #ForoItalico #Roma #IBI20 #WTARome… - TennisWorldit : Incredibile a Roma: Djokovic vince la gara e l'arbitro consegna il successo a Federer -