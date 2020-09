Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Annabelle chiede a Christoph di trovare il suo vero padre! (Di sabato 19 settembre 2020) L’ultimo atto di Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) non è ancora arrivato! Dopo il suo tanto atteso arresto, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady tornerà infatti in scena (seppur da dietro le sbarre) facendo riemergere un mistero mai risolto…Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 21 settembre 2020Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Annabelle viene arrestata Paul rapisce Annabelle, Tempesta d’amore © ARD Christof ArnoldCi sono voluti anni, ma alla fine giustizia è stata fatta. Dopo aver ... Leggi su tvsoap (Di sabato 19 settembre 2020) L’ultimo atto diSullivan (Jenny Löffler) non è ancora arrivato! Dopo il suo tanto atteso arresto, nelle prossime puntatedid’amore la perfida dark lady tornerà infatti in scena (seppur da dietro le sbarre) facendo riemergere un mistero mai risolto…Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di lunedì 21 settembre 2020Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!d’amore,puntateviene arrestata Paul rapisced’amore © ARD Christof ArnoldCi sono voluti anni, ma alla fine giustizia è stata fatta. Dopo aver ...

