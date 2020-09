Tamponi negativi per l’Avellino | rientro alla normalità per il club

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us Avellino comunica che il nono ed il decimo ciclo di tampone nasofaringeo hanno dato esito negativo per l’intero gruppo squadra e per i tre tesserati in isolamento domiciliare, i quali potranno uscire dal regime di quarantena e ritornare regolarmente alle proprie attività. Risultati che sanciscono un ritornonormalità in vista degli imminenti impegni del. Questo pomeriggio, alle ore 17,00 al Partenio – Lombardi, l’Avellino terrà un allenamento congiunto con l’Atletico Fiuggi Terme, società che milita nel girone F del campionato di Serie D. Domani, sempre alle ore 17,00 al Partenio – Lombardi, si terrà invece un allenamento congiunto con i pari grado della Cavese. Due occasioni utili a ...