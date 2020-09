Tamponi negativi e partenza per Parma | il Napoli inizia la nuova stagione

sscnapoli : Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19. ?? #ForzaNapoliSempre - PiacenzaSera : Tutti negativi i 54 tamponi eseguiti nelle scuole Don Minzoni e Calvino #Piacenza #coronavirus @auslpiacenza - MundoNapoli : La Ssc Napoli su Twitter: “Tutti i tamponi sono risultati negativi” - gaetanoporto : RT @sscnapoli: Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19. ?? #ForzaNapoliSempre - DelleChiaiePia : RT @ilcittadinomb: Covid in una scuola di Carate, sospiro di sollievo: tutti negativi i tamponi su compagni e personale -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi negativi

Tortolì tira un sospiro di sollievo, si è trattato probabilmente di un falso positivo quello dichiarato ieri dopo la segnalazione dell’Ats. Questa mattina arriva l’aggiornamento del Sindaco Massimo Ca ...FORMIA – Salgono a 18 i positivi del cluster di Formia. Lo ha comunicato poco fa la sindaca Paola Villa in una conferenza stampa per fare il punto della situazione sui controlli che vengono svolti in ...Si tratta di un lavoratore che sta facendo il tirocinio e non fa servizio di sportello. Le sue condizioni sono buone. Tamponi ai colleghi in contatto stretto con lui TONFANO. Un caso di Covid negli uf ...