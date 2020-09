Suppletive per due seggi al Senato. Maggioranza col fiato sospeso. Domani e lunedì doppia partita in Veneto e Sardegna. Vanno rimpiazzati due parlamentari deceduti (Di sabato 19 settembre 2020) Oltre alle regionali, importanti per gli stessi equilibri della Maggioranza giallorossa Domani e lunedì sono le Suppletive di due seggi al Senato. Si vota in Veneto e in Sardegna e l’esito del voto, per sostituire due parlamentari del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia, è destinato a pesare sul futuro dell’esecutivo, essendo già risicati i numeri per Giuseppe Conte a Palazzo Madama. Per scegliere i due nuovi Senatori, in Sardegna sono chiamati alle urne 467.122 elettori del collegio di Sassari e in Veneto 352.696 elettori di quello di Villafranca di Verona. Sull’isola dovrà essere scelto il sostituto della senatrice pentastellata Vittoria Bogo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Oltre alle regionali, importanti per gli stessi equilibri dellagiallorossae lunedì sono ledi dueal. Si vota ine ine l’esito del voto, per sostituire duedel Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia, è destinato a pesare sul futuro dell’esecutivo, essendo già risicati i numeri per Giuseppe Conte a Palazzo Madama. Per scegliere i due nuoviri, insono chiamati alle urne 467.122 elettori del collegio di Sassari e in352.696 elettori di quello di Villafranca di Verona. Sull’isola dovrà essere scelto il sostituto della senatrice pentastellata Vittoria Bogo ...

