Suor Cristina abbandona il velo? Pronta a ritornare in tv | ecco dove

Suor Cristina, religione o musica? Era il 2014 quando sul palco di "The Voice of Italy" approdava una delle cantanti più atipiche di sempre. Trattasi di Suor Cristina, vincitrice di quell'edizione sotto la guida di J-Ax:

Suor Cristina, religione o musica? Era il 2014 quando sul palco di “The Voice of Italy” approdava una delle cantanti più atipiche di sempre. Trattasi di Suor Cristina, vincitrice di quell’edizione sot ...Suor Cristina è entrata nelle case degli italiani grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di The Voice of Italy. La sua voce straordinaria aveva impressionato il pubblico e la giuria e al ...Classe 1988, la giovane fa parte dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. E’ divenuta famosa in tutto il mondo dopo la partecipazione alla seconda edizione del talent show di Rai 2 ‘ The ...