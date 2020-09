Suarez liberato dalla Juventus: Paratici lo chiama, Pirlo: “Difficile che arrivi lui” (Di sabato 19 settembre 2020) Luìs Suarez alla Juventus: la storia è finita prima di iniziare. L’attaccante uruguaiano, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è stato di fatto liberato dagli impegni presi con la Juventus nelle scorse ore da una telefonata del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Anche Andrea Pirlo, nella conferenza stampa di presentazione della gara contro la Sampdoria, ha di fatto smentito il suo arrivo. Suarez liberato dalla Juventus: Paratici lo chiama, Pirlo: “Difficile che arrivi lui” Una telefonata esplicita, fatta da Fabio Paratici, al cellulare di Luìs Suarez: ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Luìsalla: la storia è finita prima di iniziare. L’attaccante uruguaiano, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, è stato di fattodagli impegni presi con lanelle scorse ore da una telefonata del direttore sportivo bianconero Fabio. Anche Andrea, nella conferenza stampa di presentazione della gara contro la Sampdoria, ha di fatto smentito il suo arrivo.lo: “Difficile chelui” Una telefonata esplicita, fatta da Fabio, al cellulare di Luìs: ...

La Juve ha liberato Luis Suarez. Nelle scorse ore il responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, ha chiamato il Pistolero per annunciargli che l’affare per Edin Dzeko è in chiusura e d ...

L’affare Suarez si sta trasformando sempre più in un intrigo. Quale sarà il destino del Pistolero? Dopo l’esame di italiano, sostenuto e passato a tempo di record, l’iter per l’ottenimento del passapo ...

È andato a segno il valzer dei bomber: ieri pomeriggio la Roma ha incassato il sì definitivo di Arek Milik, firmerà un quinquennale da 4,5 milioni netti all'anno più bonus (operazione in prestito con ...

