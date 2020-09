Suarez-Juve, una settimana fa l'ultima risposta: il Pistolero ha voluto comunque prendere il passaporto, il motivo (Di sabato 19 settembre 2020) La Juve gli ha dato una risposta definitiva più di una settimana fa, ma Suarez ha voluto comunque completare le pratiche burocratiche per ottenere il passaporto Leggi su 90min (Di sabato 19 settembre 2020) Lagli ha dato unadefinitiva più di unafa, mahacompletare le pratiche burocratiche per ottenere il

forumJuventus : Non sappiamo se #Suarez verrà alla Juve, il più vicino sembra #Dzeko, ma sicuramente sarà un pomeriggio talmente es… - carlolaudisa : Il viaggio di #Suarez a Perugia e’ la prova che lui vuole l’Italia è la #Juve e’ sempre nei suoi pensieri. E’ la grande storia dell’estate - forumJuventus : ? LIVE #Suarez, esame d'italiano scritto e orale superato ?? El Pistolero esce con tanto di certificato in mano ??… - infoitsport : Mercato Juve, Suarez dice no a una maxi offerta: il retroscena - ludovica1000 : RT @salpaladino: Il finale ideale sarebbe con Suarez alla Juve Dzeko che rimane a Roma e Milik che va via a zero il prossimo anno... purtro… -