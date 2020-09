Studentessa Entra a Scuola con La Gonna Corta, è Polemica Sulle Parole Della Vice Preside (Di sabato 19 settembre 2020) La Vice Preside del liceo classico “Socrate” di Roma riprende una Studentessa perché indossa una Gonna Corta. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, la Vice Preside avrebbe chiesto alla giovane un dress code più sobrio perché “a qualche prof poteva cadere l’occhio“. A seguito dell’episodio è subito scoppiata la Polemica. Il Preside Della Scuola chiarisce: “Su … Leggi su youreduaction (Di sabato 19 settembre 2020) Ladel liceo classico “Socrate” di Roma riprende unaperché indossa una. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, laavrebbe chiesto alla giovane un dress code più sobrio perché “a qualche prof poteva cadere l’occhio“. A seguito dell’episodio è subito scoppiata la. Ilchiarisce: “Su …

Pericle50418453 : @LegaSalvini La studentessa scriva una lettera ai dirigenti scolastici. La scelta dei banchi ricade su di loro. La… - luckyhadley : @louisperfectjon al Mio “sono solo una studentessa, non ho davvero nulla” tremavo come una foglia, risponde con “e… - teachereli3 : “O si copre la scollatura o non entra”. Studentessa bloccata al Musée d'Orsay -