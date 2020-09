Stefano De Martino ha un nuovo cane (e una nuova casa)

(Di sabato 19 settembre 2020) Stefano De Martino prende le misure di una nuova vita. Dopo la nuova separazione da Belén Rodriguez il ballerino era, infatti, volato a Napoli per le registrazioni di Made In Sud, ma ora che il programma è finito (e anche le vacanze al mare) è tornato a Milano. Ed è alle prese con il trasloco.

infoitcultura : Cecilia Rodriguez incontra Stefano De Martino ma non lo saluta (FOTO) - infoitcultura : Belen Rodriguez, Cecilia incontra Stefano De Martino: gelo e imbarazzo - infoitcultura : Cecilia Rodriguez incontra Stefano De Martino e fugge via - infoitcultura : Belen, Stefano De Martino trasloca dopo la separazione e torna a Milano - infoitcultura : Cecilia Rodriguez, continua la “guerra fredda” a Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Il ballerino, dopo un'estate al centro del gossip e lontano da Belén, riparte da un nuovo appartamento e da un cucciolo di Labrador, che ha voluto regalare al figlio Santiago Stefano De Martino prende ...Belen Rodriguez è stata assolta per una presunta aggressione a due paparazzi che erano riusciti a fotografarla mentre dallo yacht si calava il costume e urinava in mare. Il giudice per le indagini pre ...Ma Belen si accorge di essere stata ripresa e, insieme all’allora fidanzato Jorge Perez Blanco ed all’ex marito Stefano De Martino, raggiunge subito i due fotografi. C’è un limite a tutto e la legge s ...