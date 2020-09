Stefanel non rinuncia al posto in Galleria | impugnata l' assegnazione degli spazi

Ultime Notizie dalla rete : Stefanel non

IL GIORNO

Milano, 19 settembre 2020 - Nuova puntata nell’infinita querelle legata agli affitti nella Galleria Vittorio Emanuele. Stavolta la contesa giudiziaria è stata (ri)avviata da Stefanel, marchio veneto d ...Azienda d'abbigliamento e' in amministrazione straordinaria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 set - Una cordata con fondi di private equity e una newco di investitori privati: sono questi i ...Con riferimento alla procedura di cessione del compendio aziendale Stefanel (in amministrazione straordinaria), la società ha segnalato che sono pervenute due offerte vincolanti, una avente ad oggetto ...