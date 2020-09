Stadi aperti, trovato l’accordo: mille spettatori per le partite di Serie A (Di sabato 19 settembre 2020) Gli Stadi di calcio possono riaprire, l’accordo raggiunto al tavolo tra Regioni e il ministro per gli Affari Regionali Boccia: potranno accedere mille spettatori per ogni partita di Serie A.… L'articolo Stadi aperti, trovato l’accordo: mille spettatori per le partite di Serie A proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Glidi calcio possono riaprire, l’accordo raggiunto al tavolo tra Regioni e il ministro per gli Affari Regionali Boccia: potranno accedereper ogni partita diA.… L'articolol’accordo:per lediA proviene da .

matteosalvinimi : Bene l’ordinanza della Regione Veneto. Viva lo sport e il tifo prudente ma presente! - Adnkronos : Veneto, #stadiaperti a 1000 tifosi. Lega A: 'Il calcio merita rispetto' - fisco24_info : Da domani stadi di serie A aperti per mille persone: Spadafora: 'esperimento per prossime aperture' - Strill_it : Stadi aperti a 1000 persone, ma per ora vale solo per la A - NandoPiscopo1 : RT @sportface2016: +++#SerieA: da domani tutti gli stadi saranno aperti e potranno ospitare 1000 persone+++ -

Secondo l’ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia, in Veneto gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento, se al chiuso. All’aperto, invece, la mascherina va indos ...

Il governo dà il via libera alla riapertura degli stadi a partire già da questa domenica: in ogni partita di serie A potranno essere ammessi mille spettatori. Ieri il Comitato Tecnico Scientifico, su ...

Da domani stadi aperti per tutte le partite di Serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. È quanto stabilito, secondo quanto si è appreso, durante un incontro organizzato dal m ...

