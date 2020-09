Stadi aperti | il governo dà il via libera alla serie A | mille spettatori per ogni partita

(Di sabato 19 settembre 2020) Da domaniin tutta Italia per le partite diA, per un massimo di 1000. La decisione è arrivata al termine della videoconferenza convocata dal ministro Francesco Boccia, con i colleghi diVincenzo Spadafora e Roberto Speranza, e il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Presenti anche i governatori Fedriga, Marsilio, Toma, Bardi, Cirio, Fontana. Si lavora inoltre da qui al 7 ottobre per dare un contributo condiviso trae regioni in vista del prossimo Dpcm, anche in base alle valutazioni della curva epidemiologica del ministero della Salute e del Cts, dopo l'apertura delle scuole. L'obiettivo è definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ...

la Repubblica

«L'apertura degli stadi al pubblico è una bella notizia, ma il fatto che il via libera sia arrivato solo per la Serie A, e non per gli altri campionati professionistici, mi lascia perplesso». Così il ...Esordio vincente per mister Bigica! Il Sassuolo Primavera vince contro l’Empoli per 3-2. Per i neroverdi doppietta di Mattioli e goal di Micheal. Per i toscani le reti portano le firme di Lipari e Bel ...Il presidente Luca Zaia ha firmato l’ordinanza che autorizza l’ingresso negli stadi e nei palazzetti veneti. Negli impianti all’aperto saranno al massimo 1000 i tifosi che potranno entrare, in quelli ...