Sport Malagò | su spettatori si naviga a vista

(Di sabato 19 settembre 2020) Sulla riapertura degli impiantiivi al pubblico “sicompletamente a. A macchia di leopardo, geograficamente parlando. Se ci fosse uniformita’ di valutazione sarebbe l’ideale”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malago’, a margine della presentazione dell’evento ‘Piazza di Siena – Tutti in sella’ a Villa Borghese. La prima ‘apertura’ e’ arrivata ieri dal ministro per le Politiche giovanili e lo, Vincenzo Spadafora, che a partire dalle semifinali degli Internazionali di tennis in programma domani, ha dato l’ok per l’accesso a mille persone sugli spalti. Anche la Regione Emilia-Romagna ha dato il via libera grazie a un’ordinanza del governatore Bonaccini per la stessa affluenza in occasione delle due ...