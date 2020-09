Sport in lutto: dopo aver lottato fino alla fine contro un brutto male si è spento a soli 35 anni (Di sabato 19 settembre 2020) Il mondo dello Sport e del calcio piange la scomparsa di Rocco Augelli. Il calciatore aveva soltanto 35 anni e, nonostante abbia lottato con tutte le sue forze per sconfiggere il tumore, non ce l’ha fatta ed è spirato. Era lo storico attaccante dell’Atletico Vieste, una compagine foggiana. La sua morte è sopraggiunta a Manfredonia a causa di un raro cancro al cervello, con il quale lottava duramente da quasi due anni. In Eccellenza Pugliese era decisamente un top player della categoria. Infatti, è stato autore di una quantità industriale di reti. Alcuni mesi fa aveva però lasciato l’Italia per tentare un viaggio della speranza in Germania. Nel territorio tedesco si era infatti sottoposto a delle cure sperimentali, senza però ottenere buoni risultati. Tantissime ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Il mondo delloe del calcio piange la scomparsa di Rocco Augelli. Il calciatore aveva soltanto 35e, nonostante abbiacon tutte le sue forze per sconfiggere il tumore, non ce l’ha fatta ed è spirato. Era lo storico attaccante dell’Atletico Vieste, una compagine foggiana. La sua morte è sopraggiunta a Manfredonia a causa di un raro cancro al cervello, con il quale lottava duramente da quasi due. In Eccellenza Pugliese era decisamente un top player della categoria. Infatti, è stato autore di una quantità industriale di reti. Alcuni mesi fa aveva però lasciato l’Italia per tentare un viaggio della speranza in Germania. Nel territorio tedesco si era infatti sottoposto a delle cure sperimentali, senza però ottenere buoni risultati. Tantissime ...

La città e il mondo del nuoto piangono Lamberto Grassi. Un personaggio, "pratese di dentro le mura" come si diceva una volta, conosciutissimo in città, che purtroppo si è spento mercoledì scorso poche ...

Mondo delle bocce in lutto Si è spento Mario Petroselli

Il mondo delle bocce piange Mario Petroselli (nella foto), scomparso a 84 anni. "Siamo in lutto – ha detto Luca Scocco, presidente della bocciofila Morrovalle – per la perdita di un punto di riferimen ...

Addio a Lamberto Grassi, lo sport pratese perde una colonna

Prato, 17 settembre 2020 - Lutto a Prato per la scomparsa di Lamberto Grassi, anima della pallanuoto pratese per tantissimi anni. Ma se Grassi, che avrebbe compiuto 78 anni a ottobre, era conosciutiss ...

